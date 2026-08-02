Darum will Özdemir in Badehose keine Selfies machen

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein kurzer Einkauf in der Innenstadt, ein Besuch im Thermalbad oder gar ein Saunagang: Für Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) gibt seit dem Amtsantritt kaum noch Orte, an denen er unerkannt bleibt. Besonders skurril seien Begegnungen gewesen, bei denen er kurz nach seiner Vereidigung mit seiner Familie im Thermalbad in seiner Heimat Bad Urach entspannen wollte. Jugendliche hätten sogar im Wasser ein gemeinsames Foto machen wollen mit ihm. «Jugendliche haben wirklich das Handy geholt und wollten im Wasser mit mir Selfies machen, in der Badehose. Also ich mache wirklich vieles möglich, aber das bitte nicht.»

«Next level» der Bekanntheit

Auch die Sauna sei längst kein Rückzugsort mehr. «Selbst in der Sauna wurde ich angesprochen. Das war schon echt lustig. Da habe ich realisiert: die Zeiten, in denen ich da einfach so inkognito hingehen kann, die sind jetzt einfach vorbei.»

Sein Alltag seit dem Wechsel an die Spitze des Landes habe sich in der Beziehung nochmal spürbar verändert. Dabei blickt Özdemir auf eine jahrzehntelange politische Karriere zurück und zählt seit langem zu den prominentesten Politikern Deutschlands. «Ich war ja auch als Bundesminister durchaus sichtbar, aber das Amt des Ministerpräsidenten ist next level. Das ist nochmal was ganz anderes in der Wahrnehmung.»

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Er mag es nicht, heimlich fotografiert zu werden

Dass kaum noch ein Ort privat für ihn ist, das stört ihn aber nicht. Dass die Öffentlichkeit ihn nun praktisch überall begleite, gehöre eben zum Leben als Ministerpräsident. «Das gehört zu meinem Job. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich die Wohnung verlasse, weiß ich, dass ich in den Augen der Leute auch öffentlich im Dienst bin», erzählt er. «Das ist die Jobbedingung. Darum beschwere ich mich darüber auch nicht.»