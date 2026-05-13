Was Ministerpräsident Özdemir über sein Wahlergebnis sagt

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs neuer Ministerpräsident Cem Özdemir hat sich über sein Wahlergebnis mit fehlenden Stimmen aus der grün-schwarzen Regierungskoalition gelassen geäußert. «Es ist ja immer so, dass ein paar sich gewünscht hätten, Ministerin oder Minister oder Staatssekretärin oder Staatssekretär zu werden», sagte Özdemir im Landtag von Stuttgart nach seiner Wahl zum Regierungschef. «Alle können halt nicht Minister und Staatssekretäre werden. Dass da der eine oder andere enttäuscht ist, das verstehe ich schon. Das halten wir aus.»