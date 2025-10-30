BGH und Ebert-Gedenkstätte

Das macht Bundespräsident Steinmeier im Südwesten

Der Bundespräsident ist in Karlsruhe und Heidelberg unterwegs. Was steht auf dem Programm?

Der Bundespräsident besucht am Donnerstag Karlsruhe und Heidelberg. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Der Bundespräsident besucht am Donnerstag Karlsruhe und Heidelberg. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite