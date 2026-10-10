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Das regt Ross Antony an seinem Partner auf

Ross Antony liebt seinen Mann Paul. Doch bestimmte Macken seines Partners bringen den gut gelaunten Entertainer regelmäßig zur Verzweiflung.

Fernsehmoderator, Musicaldarsteller, Musiker und Entertainer: Ross Antony. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Fernsehmoderator, Musicaldarsteller, Musiker und Entertainer: Ross Antony.

Stuttgart (dpa/lsw) - Schlagersänger und Entertainer Ross Antony liebt seinen Mann Paul Reeves seit vielen Jahren sehr - doch es gibt Dinge, die ihn gehörig auf die Palme bringen. «Er redet sehr viel», verriet der 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Also es ist kaum zu glauben, weil ich rede auch sehr viel, aber wenn ich zu Hause bin, ist es manchmal schön, ein bisschen Ruhe zu haben.» Die bekomme er allerdings nie, scherzte Antony bei einer Musicalpremiere in Stuttgart.

Noch eine Angewohnheit seines Mannes macht ihm zu schaffen: Paul fährt ihm zu schnell Auto. «Er liebt Autos und wenn er die Möglichkeit hat, fährt er schnell», so der Musiker. Zwar halte sich sein Mann an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, doch selbst Tempo 120 sei für ihn schon zu viel. «Ich bin ein langsamer Fahrer. Eigentlich zu langsam», sagt Antony. Sein Mann kündige immer schon an, wenn es gleich schneller werde. Er klammere er sich dann vorsichtshalber fest, so Antony. Aber bremsen tue Paul nicht für ihn.

Kleine Gesten halten die große Liebe lebendig

Das Eheleben sei aber auch nach zwei Jahrzehnten Partnerschaft immer noch sehr romantisch. Paul überrasche ihn mit kleinen Aufmerksamkeiten, erzählt der Entertainer. Mal stehe ein schönes Essen auf dem Tisch, wenn er nach Hause komme, mal wird ein Tee aufgebrüht, mal gehe es spontan übers Wochenende weg. «Mein Mann gibt mir immer noch das, was ich brauche», schwärmt Ross Antony.

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