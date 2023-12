Dauerregen in Hessen: auch über Weihnachten

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich nach dem Abzug des Sturmtiefs auf regnerische Tage einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete am Freitag Dauerregen und windiges bis stürmisches Wetter. Die Höchstwerte erreichen dabei voraussichtlich zwischen sechs und zehn Grad. Bis Heiligabend und auch noch am ersten Weihnachtsfeiertag soll es demnach fast komplett durchregnen.