Defekte Batterie im Schulbus: 18 Kinder leicht verletzt
Plötzlich übler Geruch im Bus: Kinder und Jugendliche im Landkreis Hofgeismar klagen über Schwindel und Übelkeit. Was vorgefallen ist und wie es den Schülern jetzt geht.
Hofgeismar (dpa/lhe) - Durch ausgelaufene Batteriesäure in einem Schulbus im Landkreis Kassel sind 18 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt worden. Die 10- bis 15-Jährigen hätten nach dem Vorfall vom Donnerstagmorgen von Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen berichtet, teilte die Polizei in Kassel mit. Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen blieb zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus. Inzwischen konnten die Schülerinnen und Schüler wieder entlassen werden.
Zunächst hatte die Polizei nur von einer Jugendlichen berichtet, die ins Krankenhaus gebracht worden war. Die Batteriesäure war durch einen technischen Defekt ausgelaufen und hatte auf der Fahrt von Hofgeismar nach Bad Karlshafen einen üblen Geruch verursacht.