Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem aufwendigen Polizeieinsatz während und rund um die Jugenddemos am Freitag in Frankfurt blickt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen mit Sorgen auf die kommenden Wochen. «Weihnachtsmärkte und Silvester stehen bereits als nächste personalintensive Einsatzlagen bevor», sagte GdP-Landeschef Jens Mohrherr. Für viele Kolleginnen und Kollegen reihe sich damit ein Großeinsatz an den nächsten.

Anders als bei den Krawallen am 31. Oktober war es am vergangenen Freitag bei fünf angemeldeten Jugenddemos und auch danach in Frankfurt weitgehend friedlich geblieben. Während der Demos und bei Kontrollen wurden laut Innenministerium zehn Menschen festgenommen. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Im Laufe des Tages seien 342 Personenkontrollen durchgeführt und 52 Platzverweise ausgesprochen worden. 16 Strafanzeigen wurden gefertigt und 13 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, hieß es. Dank Kontrollen im Stadtgebiet habe «offensichtlich ein weiterer Täter des 31. Oktobers dingfest gemacht werden» können, sagte Innenminister Roman Poseck (CDU). Der Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

2.900 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz

Laut Innenministerium waren am Freitag 2.900 Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs. Dabei wurden nicht nur die Versammlungen begleitet, sondern auch auf der Einkaufsstraße Zeil kontrolliert. Anders als am 31. Oktober wurden laut Innenministerium nur zwei Polizisten verletzt, aber ohne Fremdeinwirkung.

«Das Einsatzkonzept der Polizei ist aufgegangen», sagte Poseck. Ziel sei es gewesen, Exzesse wie am 31. Oktober zu verhindern. «Dieses Ziel konnte in vollem Umfang erreicht werden.» Er dankte den Einsatzkräften und sagte: «Ich bin froh und erleichtert darüber, dass gestern aus Frankfurt und Hessen wieder gute Bilder in die Welt gesendet werden konnten.»

Auch andernorts in Hessen seien die Versammlungen ohne besondere Zwischenfälle geblieben, so das Innenministerium in seiner Bilanz.

Gewerkschaft fordert «ehrliche Belastungsbilanz»

GdP-Landeschef Mohrherr forderte eine «ehrliche Belastungsbilanz». Wer den Einsatzerfolg feiere, dürfe die Belastungen dahinter nicht ausblenden. «2.900 Einsatzkräfte sind ein beeindruckendes Aufgebot, aber kein Beleg für eine dauerhaft ausreichende Personalausstattung», sagte Mohrherr weiter.