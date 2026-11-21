Zehn Festnahmen am Demo-Freitag in Frankfurt
Anders als am 31. Oktober blieben die Proteste am 20. November friedlich. Festnahmen gab es trotzdem – auch wegen der Krawalle an Halloween.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Während der Jugenddemos und bei Kontrollen sind am Freitag in Frankfurt laut Innenministerium zehn Menschen festgenommen worden. Zwei Personen wurden demnach in Gewahrsam genommen. Im Laufe des Tages seien 342 Personenkontrollen durchgeführt und 52 Platzverweise ausgesprochen worden. 16 Strafanzeigen wurden gefertigt und 13 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, hieß es.
Dank Kontrollen im Stadtgebiet habe «offensichtlich ein weiterer Täter des 31. Oktobers dingfest gemacht werden» können, sagte Innenminister Roman Poseck (CDU). Der Mann soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Damals war es in Frankfurt zu Ausschreitungen gekommen. Diesmal blieben die fünf angemeldeten Demos weitgehend friedlich.
2.900 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz
Laut Innenministerium waren 2.900 Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs. Dabei wurden nicht nur die Versammlungen begleitet, sondern auch auf der Einkaufsstraße Zeil kontrolliert. Anders als am 31. Oktober wurden laut Innenministerium nur zwei Polizisten verletzt, aber ohne Fremdeinwirkung.
«Das Einsatzkonzept der Polizei ist aufgegangen», sagte Poseck. Ziel sei es gewesen, Exzesse wie am 31. Oktober zu verhindern. «Dieses Ziel konnte in vollem Umfang erreicht werden.» Er dankte den Einsatzkräften und sagte: «Ich bin froh und erleichtert darüber, dass gestern aus Frankfurt und Hessen wieder gute Bilder in die Welt gesendet werden konnten.»
Auch andernorts in Hessen seien die Versammlungen ohne besondere Zwischenfälle geblieben, so das Innenministerium in seiner Bilanz.