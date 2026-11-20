Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Insgesamt rund 2.000 meist junge Menschen haben nach Polizeiangaben in Frankfurt gegen Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich sowie gegen eine mögliche Wehrpflicht protestiert. Die insgesamt fünf Demonstrationen, die sich über den gesamten Tag verteilten, blieben bis zum Abend friedlich und verliefen weitgehend störungsfrei. Die Kundgebungen zogen bei teils strömendem Regen deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmern als angemeldet an.

Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) zeigte sich nach dem offiziellen Ende der Demonstrationen in Frankfurt erleichtert über den zunächst friedlichen Verlauf der Jugendproteste. «Die Bilder vom 31. Oktober haben sich nicht wiederholt», sagte er. Die Polizei sei mit weit über 2.000 Einsatzkräften stark vertreten. «Überall steht die Polizei und verhindert damit auch Straftaten.» Es gebe bislang keine Berichte über Festnahmen oder verletzte Beamte.

Zum anderen hätten sich bislang aber auch alle Demonstranten friedlich verhalten. Der Tag sei aber noch nicht vorbei. Die Polizei werde deshalb auch weiterhin in der Innenstadt stark präsent sein. Er sei froh darüber, dass sich - Stand 20.00 Uhr - «diese schrecklichen Bilder, die wir vor drei Wochen gesehen haben, nicht wiederholen», sagte der Minister. «Keine Gewaltexzesse gegen Polizisten, keine Gewaltexzesse gegen Sachen.»

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Versammlungen auch in anderen Städten friedlich

Auch in weiteren hessischen Städten gingen junge Menschen auf die Straße. In Kassel blieb ein «Internationaler Jugendstreik» mit rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Spitze laut Polizei bis zum Nachmittag friedlich – erwartet worden waren rund 700 Protestierende.

In Wiesbaden nahmen nach Angaben der Polizei insgesamt rund 90 Demonstranten an zwei Schul- und Jugendstreiks teil. In Darmstadt kamen rund 150 Teilnehmer bei einem «Schulstreik gegen die Wehrpflicht» zusammen. Für eine Versammlung in Gießen lag zunächst keine Teilnehmerzahl vor – in allen Städten sprach die Polizei aber von einem friedlichen Verlauf ohne Störungen.

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