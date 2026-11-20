Poseck: Diesmal «keine schrecklichen Bilder» in Frankfurt
Nach den Jugendprotesten in Frankfurt zieht Innenminister Roman Poseck eine erste Bilanz. Doch der Abend ist noch nicht vorbei.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) hat sich nach dem offiziellen Ende der Demonstrationen in Frankfurt erleichtert über den bislang friedlichen Verlauf der Jugendproteste gezeigt. «Die Bilder vom 31. Oktober haben sich nicht wiederholt», sagte er. Die Polizei sei mit weit über 2.000 Einsatzkräften stark vertreten. «Überall steht die Polizei und verhindert damit auch Straftaten.» Es gebe bislang keine Berichte über Festnahmen oder verletzte Beamte.
Zum anderen hätten sich bislang aber auch alle Demonstranten friedlich verhalten. Der Tag sei aber noch nicht vorbei. Die Polizei werde deshalb auch weiterhin in der Innenstadt stark präsent sein. Er sei froh darüber, dass sich - Stand 20.00 Uhr - «diese schrecklichen Bilder, die wir vor drei Wochen gesehen haben, nicht wiederholen», sagte der Minister. «Keine Gewaltexzesse gegen Polizisten, keine Gewaltexzesse gegen Sachen.»