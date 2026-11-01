Proteste eskalieren

Hessens Innenminister: «Bin schockiert über Gewaltexzesse»

Bei den Krawallen in Frankfurt werden mehrere Polizisten verletzt. Innenminister Roman Poseck kündigt ein hartes Vorgehen an.

Das Aggressionspotential sei enorm, sagt Poseck. Foto: Boris Roessler/dpa
Das Aggressionspotential sei enorm, sagt Poseck.

Frankfurt/Main (dpa) - Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) hat mit Blick auf die Krawalle in Frankfurt ein hartes Vorgehen gegen die Randalierer angekündigt. «Ich bin schockiert über die Gewaltexzesse in Frankfurt. Wir haben Bilder gesehen, die wir nicht sehen wollten», erklärte Poseck auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Hier hat sich eine verheerende Verbindung von Linksextremisten und gewalttätigen jungen Menschen entladen.»

Es gebe ein enormes Aggressionspotential der Randalierer. «Meine Gedanken sind bei den Polizisten, ganz besonders den Verletzten, die mit großem Einsatz noch schlimmere Exzesse verhindern.» Für ihn sei auch klar, dass es so nicht weitergehen könne, betonte Poseck. «Wir brauchen ein frühzeitiges und hartes Durchgreifen gegen diejenigen, die unsere Regeln missachten und unsere gesamte Gesellschaft angreifen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Der Abend der Krawalle in Frankfurt
Gewaltausbruch am Abend

Der Abend der Krawalle in Frankfurt

Steine gegen Polizisten, Plünderungen und Wasserwerfer: Wie konnte die Lage in Frankfurt nach einer großen Demonstration derart eskalieren?

vor 1 Stunde

Polizei wird in Frankfurt nach Demo weiter attackiert
Proteste eskalieren

Polizei wird in Frankfurt nach Demo weiter attackiert

Steine und Böller fliegen, ein Wasserwerfer steht bereit. Die Stimmung in der Innenstadt bleibt nach der Auflösung des Demonstrationszuges angespannt.

31.10.2026

Innenminister: Verletzte Polizisten bei Demo in Frankfurt
Proteste eskalieren

Innenminister: Verletzte Polizisten bei Demo in Frankfurt

Über Stunden bleibt der Protest in Frankfurt weitgehend friedlich, dann fliegen Böller und Steine. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein – mehrere Beamte werden verletzt.

31.10.2026

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach
Wahlkampf

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach

Der Hessische Innenminister Roman Poseck gibt auf Einladung der Ortsverbände aus dem Überwald und Gorxheimertal Einblick in die Themen Sicherheit und Wirtschaft.

21.01.2026

Innenminister Poseck erinnert an ermordeten Polizisten
Dank an Einsatzkräfte

Innenminister Poseck erinnert an ermordeten Polizisten

Vor zehn Jahren wurde ein Polizist in Herborn bei einem Messerangriff getötet. Hessens Innenminister Poseck (CDU) erinnert daran und würdigt den Einsatz aller Kräfte – gerade an den Feiertagen.

24.12.2025