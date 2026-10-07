Kundgebungen in Frankfurt

Demos am Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel

Ein Demonstrationszug bewegt sich von der Alten Oper bis zur Synagoge im Frankfurter Westend, eine andere Kundgebung geht an der Hauptwache über die Bühne. Zwischenfälle gibt es nicht.

Vor der Alten Oper im Herzen Frankfurts kamen die Teilnehmer einer pro-israelischen Kundgebung zusammen. Foto: Florian Wiegand/dpa
Vor der Alten Oper im Herzen Frankfurts kamen die Teilnehmer einer pro-israelischen Kundgebung zusammen.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrere hundert Menschen sind in Frankfurt am dritten Jahrestag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel auf die Straße gegangen. An einer pro-israelischen Kundgebung, die von der Alten Oper bis vor die Synagoge im Westend zog, nahmen etwa 650 Menschen teil, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Eine pro-palästinensische Demonstration unter dem Motto «Stoppt den Völkermord» an der Hauptwache und am Roßmarkt kam laut Polizei auf etwa 250 Teilnehmer. Es sei soweit alles ruhig. 

Am 7. Oktober 2023 wurden bei dem Überfall der Hamas auf Israel rund 1.200 Menschen getötet, 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. In dem auf den Überfall folgenden Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frankfurt verbietet Pro-Palästina-Demonstration
Jahrestag des Hamas-Angriffs

Frankfurt verbietet Pro-Palästina-Demonstration

Für den Jahrestag des Terrorangriffs auf Israel ist eine propalästinensische Demo angemeldet. Die Stadt Frankfurt entschied sich nun für ein Verbot.

02.10.2025

CSD-Demonstrationszug zieht durch Frankfurt
Demonstration

CSD-Demonstrationszug zieht durch Frankfurt

Vom Kundgebungsplatz Römerberg bis zum Schaumainkai - bis zu 25.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden am Samstag beim Frankfurter Christopher Street Day erwartet.

19.07.2025

Demonstration gegen Politik Israels in Frankfurt
Nahost-Krise

Demonstration gegen Politik Israels in Frankfurt

Bis zu 400 Menschen gingen in der Innenstadt für Frieden im Nahen Osten auf die Straße. In den nächsten Tagen sollen Kundgebungen in anderen hessischen Städten folgen.

19.06.2025

Gericht

Propalästinensischer Demonstration: Beschränkung abgelehnt

Frankfurt wollte einen als israel- und judenfeindlich geltenden Slogan bei einer geplanten Kundgebung verbieten. Die geplante Beschränkung hält vor Gericht nicht stand.

21.03.2024

Konflikte

Stadt Frankfurt verbietet anti-israelische Demonstration

11.10.2023