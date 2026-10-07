Demos am Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrere hundert Menschen sind in Frankfurt am dritten Jahrestag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel auf die Straße gegangen. An einer pro-israelischen Kundgebung, die von der Alten Oper bis vor die Synagoge im Westend zog, nahmen etwa 650 Menschen teil, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eine pro-palästinensische Demonstration unter dem Motto «Stoppt den Völkermord» an der Hauptwache und am Roßmarkt kam laut Polizei auf etwa 250 Teilnehmer. Es sei soweit alles ruhig.

Am 7. Oktober 2023 wurden bei dem Überfall der Hamas auf Israel rund 1.200 Menschen getötet, 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. In dem auf den Überfall folgenden Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet.