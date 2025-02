Demos für Klimaschutz trotz Kälte auch im Südwesten

Freiburg/Stuttgart (dpa/lsw) - In vielen Städten im Südwesten sind Tausende Menschen für den Klimaschutz auf die Straßen gegangen. Nach Angaben der Organisatoren kamen in Freiburg mehr als 6.000 Menschen zum sogenannten Klimastreik zusammen. Die Polizei nannte zunächst keine Teilnehmerzahlen. In Karlsruhe demonstrierten etwa 1.500 Menschen, in Stuttgart waren es bei einem Demonstrationszug und einer anschließender Kundgebung etwa 400 Menschen, wie jeweils die Polizei mitteilte.