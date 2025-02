Tausende machen mit bei Klimastreik in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Menschen haben sich hessenweit an einem Aufruf zum Klimastreik der Organisation Fridays for Future beteiligt. Allein in Frankfurt sprachen die Veranstalter von 3.000 Teilnehmern. Die Polizei schätzte die Zahl dagegen auf rund 830. Nach einer Auftaktkundgebung an der Alten Oper zogen die Demonstranten und Demonstrantinnen durch die Innenstadt. Auch in zahlreichen weiteren Städten waren Aktionen angekündigt, darunter Wiesbaden, Fulda, Marburg und Kassel.