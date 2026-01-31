Fastnacht und Karneval

Der Ministerpräsident und die Prinzenpaare

Hessens närrische Prinzenpaare sind von Ministerpräsident Rhein empfangen worden - standesgemäß in einem Schloss. Für den Regierungschef erfüllt Karneval auch eine wichtige politische Funktion.

Der Empfang der Prinzenpaare hat Tradition. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Der Empfang der Prinzenpaare hat Tradition. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund zwei Wochen vor der heißen Phase der Straßenfastnacht hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) das ehrenamtliche Engagement der Närrinnen und Narrhallesen gewürdigt. «Die Vereine pflegen mit den Sitzungen und Umzügen nicht nur regionale Traditionen, sondern bereiten damit auch unzähligen Menschen jedes Jahr eine große Freude», erklärte er zum Empfang der Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 115 hessischen Vereinen im Schloss Biebrich in Wiesbaden. 

«Der Karneval erfüllt in vielen Regionen auch eine wichtige politische Funktion, indem er der Politik auf humorvolle Weise den Spiegel vorhält. Das ist gelebte Demokratie», bekräftigte Rhein. Zu dem Empfang waren rund 40 Kinderprinzenpaare und mehr als 74 Erwachsenenprinzenpaare sowie deren Hofstaat eingeladen. Die Tollitäten repräsentieren Vereine der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval sowie des Karneval-Verbands Kurhessen.

