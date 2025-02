Der Regen kommt - und mit ihm Glatteis

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Straßenverkehr ist im Südwesten am Donnerstagmorgen noch einmal große Vorsicht angesagt: Es kann glatt werden. Betroffen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem der südliche Landesteil. «Vor allem in Tälern der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald ist die Glatteisgefahr am höchsten», sagte ein DWD-Meteorologe. In der Früh zwischen 5.00 und 9.00 Uhr und auf Nebenstrecken könne es kritisch werden.