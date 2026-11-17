Berlin/Fulda (dpa/lhe) - Das Musical «Der Schimmelreiter» der Fuldaer Spotlight Musicals ist bei der Verleihung des Deutschen Musical Theater Preises mit drei Auszeichnungen bedacht worden. Simon Eichenberger wurde mit dem Preis für die beste Regie in einer Uraufführung geehrt, wie die Deutsche Musical Akademie in Berlin mitteilte. Für das beste Kostüm und Maskenbild in einer Uraufführung wurden Aleš Valašek (Kostüm) und Elke Quirmbach (Maske) ausgezeichnet.

Mit dem Sonderpreis würdigte die Jury den titelgebenden Schimmel - eine große bewegliche Puppe, die in einer Spezialwerkstatt in Südafrika entstanden war. Geehrt wurden Markus Schabbing für die Puppenregie, Roger Titley für das Puppendesign sowie Christopher Dederichs, Antonello Papagno und Robin Scheel für das Puppenspiel.

Der Deutsche Musical Theater Preis würdigt nach Angaben der Veranstalter herausragende Leistungen des professionellen Musicaltheaters aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesem Jahr wurden Auszeichnungen in 17 regulären Kategorien sowie der Sonderpreis der Jury vergeben. Mit den undotierten Auszeichnungen sollen die künstlerische Qualität, Vielfalt und Ausstrahlung des deutschsprachigen Musicals sichtbar gemacht werden, hieß es in der Mitteilung.

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