Tröten am Himmel

Der Zug der Kraniche hat begonnen

Bis zu 300.000 Kraniche werden in den nächsten Wochen in Hessen erwartet. Sie rasten auch gerne hierzulande, wo sind ihre bevorzugten Plätze?

Die Kraniche kehren wieder zurück. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Die Kraniche kehren wieder zurück.

Wetzlar (dpa/lhe) - Trompetende Kraniche und damit Vorboten des Frühlings sind wieder an Hessens Himmel zu erleben. «Bei dem wechselhaften Wetter fliegen die Kraniche derzeit noch im Pendelverkehr über Hessen hinweg, mal nach Norden und mal nach Süden», erklärte der Kranichexperte beim hessischen Naturschutzbund Nabu, Bernd Petri. Seit dem letzten Wochenende überwiege aber der Zug nach Norden deutlich. Die Kraniche wollten möglichst als erste in den nordischen Brutgebieten ankommen, um die besten Plätze ergattern. Zu erkennen sind die bis zu 1,30 Meter großen Vögel an ihrer keilförmigen Formation und den trompetenartigen Rufen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In den nächsten Wochen werden in Hessen bis zu 300.000 Kraniche erwartet. Das Bundesland liegt auf ihrer Hauptflugroute von den Winterquartieren in Nordfrankreich und Spanien zu den Brutgebieten nach Ostdeutschland und Nordeuropa. Vor allem bei südwestlichen Winden und sonnigem Wetter sind sie laut Petri zu beobachten, da sie sich dann energiesparend vom Wind tragen lassen können.

Sie brechen laut Nabu-Angaben an solchen Tagen frühmorgens in großen Schwärmen auf, ziehen vor allem die Rheinebene entlang und weiter über Mittel- und Osthessen hinweg in Richtung Weser. Dabei können sie eine Geschwindigkeit von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde erreichen.

Lieblings-Rastplätze

Zudem sind derzeit an vielen Orten in Hessen rastende Kraniche zu sehen, etwa in den Auen von Rhein und Main, der Wetterau sowie in den Flusstälern von Lahn, Eder, Werra und Fulda. Diese Rastplätze suchen sie bei schlechtem, regnerischem Wetter auf, um sich vom anstrengenden Flug zu erholen und Nahrung zu sich zu nehmen, weiß der Nabu-Experte.

Die Zahl der ziehenden Kraniche hat sich den Angaben zufolge in den letzten 30 Jahren verzehnfacht. Die starke Zunahme hängt zum einen mit den verkürzten Zugwegen zusammen. Durch die Klimaerwärmung ist es für viele Kraniche nicht mehr nötig, im Winter bis nach Südspanien oder Nordafrika zu ziehen. Viele Vögel überwintern an großen Seengebieten wie dem Marne-Stausee in Nordfrankreich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frühjahrszug startet: Kraniche kehren in Brutreviere zurück
Tröten am Himmel

Frühjahrszug startet: Kraniche kehren in Brutreviere zurück

Sie sind Vorboten des Frühjahrs und werden sehnlichst erwartet. Mehr als 10.000 Kraniche sind schon in Deutschland unterwegs. Im Nordosten erwarten sie klirrende Kälte und Schnee.

06.02.2026

Bisher ausharrende Kraniche entfliehen der Kälte
Später Vogelzug

Bisher ausharrende Kraniche entfliehen der Kälte

Beim Weihnachtsbummel vernahmen viele Menschen ungewohnte Geräusche: das Tröten von Kranichen. Es handelt sich um Tiere, die eigentlich ausharren wollten, nun aber vor der Kälte flüchten.

26.12.2025

Vogelgrippe breitet sich aus – Tausende Kraniche verendet
Vogelgrippe

Vogelgrippe breitet sich aus – Tausende Kraniche verendet

Der Kranich als Vogel des Glücks macht in Deutschland derzeit keine gute Zeit durch, die Vogelgrippe lässt Tausende verenden. Doch bedroht sind nicht nur Wildvögel. Nutztierhalter sind in Sorge.

23.10.2025

Naturschutz

Kraniche kehren zurück: Nabu ruft zu Meldungen auf

Sie gelten als Glücksvögel und Vorboten des Frühlings. Aktuell ziehen bereits die ersten Kraniche zurück in ihre Brutgebiete. Naturschützer rufen Beobachter zu Meldungen auf.

01.02.2024

Tiere

Kraniche fliegen in Riesenschwärmen Richtung Süden

17.11.2023