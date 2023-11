Desorientierter Mann stiehlt Mietwagen

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Mann soll am Frankfurter Flughafen einen Mietwagen gestohlen und auf der Flucht vor der Polizei zerbeult haben. Er beschädigte am Sonntag eine Zufahrtsschranke und geriet kurzzeitig auf das Betriebsgelände des Flughafens, wie die Polizei mitteilte. Polizisten nahmen den Mann wenig später in Kelsterbach (Landkreis Groß-Gerau) fest. Der Mietwagen sei in einem Parkhaus am Terminal 1 zur Reinigung abgestellt gewesen.