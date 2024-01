Detektiv und Polizist: Wegen Bestechungsvorwurf vor Gericht

Mainz (dpa) - Ein Polizist aus Hessen und ein Privatdetektiv sollen gemeinsame Sache gemacht haben und stehen nun unter anderem wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit und Bestechung vor dem Landgericht Mainz. Der Prozess gegen die beiden Männer beginnt am Montag (9.00 Uhr), er wird voraussichtlich bis Anfang Februar laufen.

Der Privatdetektiv soll in mehreren Fällen bei dem befreundeten Polizisten Informationen über Personen angefragt haben, die dieser dann aus polizeilichen Informationssystemen beschafft haben soll. Bei den weitergegebenen Daten habe es sich unter anderem um Angaben zu Vorstrafen oder Auskünften aus dem Fahrzeug- und Melderegister gehandelt. Der Privatdetektiv soll die Daten in manchen Fällen an andere Personen weitergegeben haben, erläuterte ein Justizsprecher.