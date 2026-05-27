Kooperation

Deutsche Giganetz lässt Vodafone ins Glasfasernetz

Mehr Auswahl für 500.000 Haushalte: Giganetz öffnet sein Glasfasernetz für Vodafone. Wie profitieren Nutzer in Hessen und ganz Deutschland?

Die Deutsche Giganetz öffnet ihr Glasfasernetz. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Deutsche Giganetz öffnet ihr Glasfasernetz. (Symbolbild)

Düsseldorf/Hamburg (dpa) - Der Glasfaseranbieter Deutsche Giganetz GmbH öffnet sein Netz für den Telekommunikationskonzern Vodafone. Ab 2027 können die rund 500.000 über Giganetz bereits angeschlossenen Kunden dann Internet, Telefonie und TV auch über Vodafone nutzen, wie beide Seiten mitteilten. 

Eine entsprechende Absichtserklärung für eine langfristige Zusammenarbeit sei unterzeichnet worden. Zusammen mit seinem eigenen Netz aus TV-Kabel und Glasfaser könnten nun 72 Prozent der Haushalte in Deutschland Gigabit-Internet von Vodafone buchen, teilt der Konzern in Düsseldorf mit. 

Offener Zugang ist wichtig 

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Nach eigenen Angaben betreibt die Deutsche Giganetz Glasfaser-Netze und Ausbau-Projekte in rund 200 Städten und Kommunen in zwölf Bundesländern. Von den rund 500.000 Kunden entfallen 180.000 auf 40 Netze in Hessen. Bis 2030 soll das Netz hier auf 300.000 Haushalte wachsen. 

Giganetz kooperiert nach eigenen Angaben auch mit anderen regionalen Anbietern, um die Netze gegenseitig für Dienstleistungsangebote zu öffnen. Unmittelbar nach der Bauphase ist bislang meistens nur der Erbauer als Monopolist verfügbar, sodass die Kunden keine Auswahl haben. Der offene Zugang (Open Access) gilt als Voraussetzung für die schnellere Vermarktung der Glasfasertechnologie.

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