Deutscher nach sechs Jahren Haft in der Türkei entlassen

Istanbul (dpa) - Ein 35-jähriger Deutscher ist nach mehr als sechs Jahren Haft in der Türkei aus dem Gefängnis entlassen worden. Patrick K. habe das Gefängnis in Ankara am Sonntag verlassen und befinde sich in Abschiebehaft, sagte seine Anwältin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Er habe seine Ende 2018 verhängte Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation abgesessen. Am Mittwoch soll der Gießener demnach nach Deutschland fliegen.