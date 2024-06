Nach Haft in der Türkei: Patrick K. zurück in Deutschland

Frankfurt/Main (dpa) - Nach mehr als sechs Jahren Haft in der Türkei ist der aus Gießen stammende Patrick K. zurück in Deutschland. Mit Blumen und Plakaten, unter anderem mit der Aufschrift «Willkommen daheim lieber Patrick» ist der 35-Jährige am Frankfurter Flughafen von seiner Familie empfangen worden.

Der damals 29-Jährige war türkischen Angaben zufolge im März 2018 im Grenzgebiet zu Syrien in einer militärischen Sperrzone festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft in der Türkei hatte ihm vorgeworfen, sich der Kurdenmiliz YPG in Syrien anschließen zu wollen. Diese gilt in der Türkei wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation. Im Oktober 2018 wurde K. wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt.

«Ich bin überwältigt»

Unter Tränen umarmten sich der Rückkehrer und seine Mutter. «Ich bin überwältigt», sagte diese der Deutschen Presse-Agentur. «Gut siehst du aus», habe ihr Sohn ihr als Erstes gesagt, als sie sich wiedersahen.