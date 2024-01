Urteil gegen mutmaßliche IS-Sympathisantin erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen eine mutmaßliche Sympathisantin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wird am Mittwoch (10.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Die 38-Jährige hatte sich seit September vergangenen Jahres wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Kriegsverbrechen vor dem Staatsschutzsenat zu verantworten. Sie war im Sommer 2014 nach Syrien gereist, wo sie einen IS-Kämpfer nach islamischem Ritus heiratete und ihm den Haushalt führte. Nach mehreren Jahren Haft im Irak kam sie 2022 nach Deutschland zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte dreieinhalb, die Verteidigung zweieinhalb Jahre Haft.