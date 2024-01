Haft für mutmaßliche IS-Sympathisantin gefordert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen eine mutmaßliche Sympathisantin der Terrororganisation Islamischer Staat ist eine Haftstrafe für die 38 Jahre alte Angeklagte gefordert worden. Die Verteidigung plädierte am Mittwoch auf zweieinhalb Jahre Haft und damit auf eine geringere Strafe als die Generalstaatsanwaltschaft gefordert hatte. Die Anklage hatte bereits Mitte Dezember dreieinhalb Jahre Haft beantragt. Das Oberlandesgericht Frankfurt will das Urteil am kommenden Mittwoch (10.00 Uhr) verkünden. (AZ 5 St 1/23)