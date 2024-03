Prozess gegen Ex-PKK-Funktionär vor Abschluss: Plädoyers

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren leitenden Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK werden heute (9.30 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt die Schlussvorträge erwartet. Angeklagt ist der heute 56 Jahre alte Mann unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Er soll seit 2019 als Gebietsleiter der PKK in Sachsen, Thüringen und Nordhessen tätig gewesen sein. 2022 wurde er festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. In dem seit April vergangenen Jahres laufenden Prozess hatte er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Bereits am kommenden Freitag (22. März) will der Staatsschutzsenat das Urteil verkünden.