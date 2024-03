Urteil gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK wird am Freitag (10.15 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Der 56 Jahre alte Angeklagte soll von 2019 an PKK-Gebietsleiter für Sachsen, Thüringen und Nordhessen gewesen sein. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte deswegen eine Haftstrafe von fünf Jahren für den Mann, weil sie ihn der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung für schuldig befindet. Der Mann steht seit April 2023 vor Gericht, er äußerte sich im Prozess aber nur zu allgemeinen politischen Themen und nicht zu den konkreten Vorwürfen gegen ihn.