DFB-Frauen gegen Australien ohne Mühlhaus und Cerci

Karlsruhe (dpa) - Bundestrainer Christian Wück und das deutsche Frauen-Nationalteam müssen vor dem Länderspiel gegen Australien drei weitere Ausfälle hinnehmen. Die Angreiferinnen Selina Cerci und Larissa Mühlhaus sowie Abwehrspielerin Bibiana Schulze Solano fehlen für die Tests gegen die Matildas in Karlsruhe am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) und auch gegen Japan am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) in Bremen.

Stuttgarterin Zähringer rückt nach

Wück nominierte dafür die erst 18 Jahre alte Luzie Zähringer, Kapitänin der deutschen U19, vom Bundesliga-Neuling VfB Stuttgart nach. Die Frankfurterin Mühlhaus musste wegen eines Infekts abreisen. Die Ex-Hoffenheimerin Cerci (FC Arsenal) wird von Kniebeschwerden geplagt, Schulze Solano (Athletic Bilbao) von einer muskulären Verletzung.

Zuvor hatten bereits Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern nach ihrem Bänderriss, Vivien Endemann (FC Liverpool), Rebecca Knaak (Manchester City) und Kathrin Hendrich (1. FC Köln) abgesagt. Zudem verzichtet Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger vom US-Club Gotham FC auf die beiden Länderspiele. Für sie soll Ena Mahmutovic vom FC Bayern zwischen den Pfosten stehen.