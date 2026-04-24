Wechsel von DFB-Stürmerin Mühlhaus zur Eintracht perfekt

Frankfurt/Main/Bremen (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Die 23 Jahre alte Offensivspielerin kommt ablösefrei vom Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen und erhält am Main einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie die Hessen mitteilten.

«Bei der einen oder anderen Mitspielerin aus der Nationalmannschaft habe ich im Vorfeld auch über den Club informiert. Für mich war klar, dass ich nach der Saison den nächsten Schritt machen möchte», sagte Mühlhaus. Die frühere Hamburgerin kann in dieser Saison auf zwölf Tore und fünf Vorlagen in 20 Spielen verweisen.

In Österreich gleich in der DFB-Startelf

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In der DFB-Auswahl stand Mühlhaus beim 0:0 in der WM-Qualifikation in Österreich am vergangenen Sonntag, ihrem dritten Länderspiel, erstmals in der Startelf. Bei ihrem Debüt im März beim 5:0-Sieg gegen Slowenien erzielte sie als Joker gleich ein Tor.