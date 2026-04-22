Fußball

Medien: Werders Nationalspielerin Mühlhaus vor Wechsel

Larissa Mühlhaus ist seit zwei Jahren beim SV Werder Bremen. In dieser Zeit wurde die Stürmerin auch Nationalspielerin. Das hat Interesse anderer Vereine geweckt. Der neue Club steht wohl schon fest.

Begehrt: Bremens Neu-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Begehrt: Bremens Neu-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus. (Archivbild)

Bremen (dpa) - Werder Bremens Fußball-Nationalspielern Larissa Mühlhaus steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Der Vertrag der 23 Jahre alten Stürmerin läuft in Bremen nach der Saison aus. Trotz des Interesses von anderen Clubs auch aus dem Ausland ist 
Werders Bundesliga-Konkurrent aus Frankfurt der Favorit für eine Verpflichtung von Mühlhaus.

«Larissa hat hier eine herausragende Saison gespielt. Es ist ihre zweite Saison hier, in der sie jetzt so richtig den Durchbruch geschafft hat», sagte Bremens Trainer Friederike Kromp bei MagentaTV vor dem Bundesliga-Nachholspiel gegen den VfL Wolfsburg. «Sie hat sehr viele Tore gemacht, tolle Leistungen gezeigt und natürlich entsprechend Begehrlichkeiten geweckt. Das war völlig klar.»

Die gebürtige Hamburgerin Mühlhaus kam 2024 vom HSV zum SV Werder. Sie entwickelte sich schnell zur Leistungsträgerin. Im März bestritt sie ihr erstes A-Länderspiel. Mittlerweile hat sie drei Partien im Team von Bundestrainer Christian Wück absolviert.

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