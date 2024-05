Eintracht holt ehemalige Junioren-Nationalspielerin

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Nina Lührßen vom SV Werder Bremen verpflichtet. Die 24 Jahre alte Außenbahnspielerin wechselt zur kommenden Saison nach Frankfurt und erhält einen Vertrag bis Sommer 2027, wie die Eintracht am Mittwoch mitteilte.

Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin kommt bislang auf 99 Partien in der Bundesliga und erzielte dabei 14 Tore. «Sie hat einen enorm starken linken Fuß, den es in der Liga nicht so oft gibt, und hat eine große Stärke bei Flanken und Standards», sagte Frankfurts Sportlicher Leiter und Cheftrainer Niko Arnautis über den Neuzugang.