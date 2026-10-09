Fußball-Nationalteam

DFB-Frauen ohne Lea Schüller gegen Australien

Lea Schüllers Bilanz ist mit 56 Toren in 87 Länderspielen überaus erfolgreich. Warum sie diese gegen Australien nicht ausbauen kann.

Fällt erkrankt aus: Mittelstürmerin Lea Schüller. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fällt erkrankt aus: Mittelstürmerin Lea Schüller. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Ohne Torjägerin Lea Schüler müssen die deutschen Fußballerinnen ihr Länderspiel gegen Australien bestreiten. Die 28-Jährige von Manchester United fällt wegen eines Infekts für die Partie heute (20.30 Uhr/ZDF) in Karlsruhe aus. Die Ex-Münchnerin Schüller hatte bereits beim Abschlusstraining gefehlt. 

Zuvor war in Larissa Mühlhaus von Eintracht Frankfurt eine weitere Mittelstürmerin ebenfalls erkrankt abgereist. Bundestrainer Christian Wück muss zum Auftakt der WM-Saison unter anderem auch auf die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München verzichten. Die DFB-Frauen treffen am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) in Bremen noch auf Japan.

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