Fußball-Nationalmannschaft

DFB-Reserve gewinnt zähen Test-Kick gegen Finnland

Vor dem Abflug zur WM präsentiert sich die DFB-Auswahl noch einmal den Fans. Statt eines Trainings absolviert das B-Team ein kurzes Testspiel, das durch ein Eigentor entschieden wird.

Die DFB-Reserve tat sich im Trainingskick gegen Finnland schwer. Foto: Federico Gambarini/dpa
Die DFB-Reserve tat sich im Trainingskick gegen Finnland schwer.

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem knappen Sieg von den Fans zur WM verabschiedet. In einem lockeren Trainingskick über 2x25 Minuten vor rund 800 Zuschauern, zu ihnen zählte auch die Ehefrau von Bundestrainer Julian Nagelsmann, setzte sich die DFB-Auswahl gegen Finnland mit 1:0 (0:0) durch. Ein Eigentor des Finnen Doni Arifi vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth brachte die Entscheidung.

Einen Tag nach dem 4:0 im offiziellen Länderspiel ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem DFB-Campus die Spieler ran, die am Vorabend in Mainz nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen waren. Die deutschen Stammspieler vom Vortag schauten sich die Partie vom Trainingsraum aus an. Auch Finnland spielte mit einem B-Team.

Die deutschen Stammspieler beobachteten das Testspiel vom Trainingsraum aus. Foto: Federico Gambarini/dpa
Die deutschen Stammspieler beobachteten das Testspiel vom Trainingsraum aus.

Bei Deutschland begann Alexander Nübel im Tor. Die Viererkette bildeten Waldemar Anton, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw und David Raum. Davor agierten Leon Goretzka und Pascal Groß als Mittelfeld-Abräumer. Die Offensivabteilung bestand aus Leroy Sané, Angelo Stiller, Jamie Leweling und Nick Woltemade. 

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DFB-Offensive weitgehend harmlos

Das deutsche Team diktierte über die gesamte Spielzeit das Geschehen, kam aber kaum zu Chancen. Die größte Möglichkeit vor der Pause hatte Goretzka, dessen Kopfball der finnische Torwart noch von der Linie kratzte. 

Nach dem Wechsel rückte Jonas Urbig für Nübel ins deutsche Tor und konnte sich auch gleich mit einer starken Rettungstat auszeichnen. Auf der Gegenseite hatte Anton die Möglichkeit zur Führung, traf aber nur den Pfosten. Kurz darauf unterlief Arifi im Anschluss an einen Eckball ein Eigentor.

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