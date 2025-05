DGB ruft zu rund 30 Kundgebungen am 1. Mai in Hessen auf

Hanau (dpa/lhe) - Bei rund 30 Kundgebungen und anderen Veranstaltungen will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) an diesem Donnerstag, 1. Mai, in Hessen für eine gerechte Arbeitswelt demonstrieren. Die Hauptveranstaltung unter dem Motto «Mach dich stark mit uns» ist in Hanau (10.00 Uhr) geplant. Dort sollen laut DGB der Bezirksvorsitzende Michael Rudolph und Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) sprechen.