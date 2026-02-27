Brand

Dichter Rauch bremst Feuerwehr bei Brand in Dönerbetrieb

Dichter Rauch verhindert, dass Feuerwehrleute einen brennenden Dönerbetrieb betreten können. Wie die Einsatzkräfte jetzt vorgehen.

Die Feuerwehr belüftet das betroffene Gebäude. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Feuerwehr belüftet das betroffene Gebäude. (Symbolbild)

Murr (dpa/lsw) - In einem Kühlraum eines Dönerproduzenten im Kreis Ludwigsburg ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Brand ausgebrochen. Der Rauch sei allerdings so dicht, dass die Feuerwehr derzeit nicht in das Gebäude könne, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte belüften demnach den Brandraum in Murr (Landkreis Ludwigsburg). Bislang gibt es keine Informationen zu verletzten Menschen oder der Brandursache. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist ebenfalls unklar.

