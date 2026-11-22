Eppelheim (dpa/lsw) - Mitten in der Nacht hat die Feuerwehr ein Hochhaus mit fast 100 Bewohnern in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) evakuiert, weil dichter Rauch durch das Gebäude zog. Einige der Bewohner hätten das Haus selbst verlassen können, andere würden von den Einsatzkräften ins Freie gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu möglichen Verletzten konnte er zunächst nicht machen. Wie viele der laut Polizei 94 gemeldeten Menschen zum Zeitpunkt des Einsatzes tatsächlich zu Hause waren, war ebenfalls noch offen.