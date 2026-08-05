Die Hessen gönnen sich mehr

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hessinnen und Hessen haben 2024 mehr Geld für ihren privaten Konsum ausgegeben als noch im Jahr zuvor. Die Ausgaben seien in diesem Zeitraum pro Einwohner um 3,3 Prozent auf 28.520 Euro gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Nicht nur mit diesem Plus lag Hessen über dem Bundesdurchschnitt (2,6 Prozent), auch das Niveau war höher (27.340 Euro). Bereinigt um die Preissteigerung betrug der Pro-Kopf-Anstieg in Hessen 1,3 Prozent (bundesweit: plus 0,3 Prozent).