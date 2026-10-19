Die neue Woche startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es meistens bewölkt, teilweise lässt sich aber auch mal die Sonne blicken. Am Montag ist es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bewölkt und sonnig, dabei bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen können bis zu 17 Grad steigen.

Am Dienstag ist es anfangs teils stark bewölkt, später kann es aber auch sonniger werden. Ab dem Nachmittag können laut Vorhersage aus dem Südwesten dichtere Wolken und etwas Regen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad.

Auch am Mittwoch sollten sich die Menschen in Hessen auf viele Wolken und zeitweise etwas Regen einstellen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Zusätzlich sagt der DWD schwachen bis mäßigen Wind voraus, der teilweise auch böig auffrischen kann.

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