Vorhersage

Die neue Woche startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken

In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne, Wolken und Regen laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes in Hessen ab. Dabei sind besonders zum Wochenstart die Chancen auf etwas Sonne höher.

Die kommenden Tage bringen viele Wolken mit sich. (Symbolfoto) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Die kommenden Tage bringen viele Wolken mit sich. (Symbolfoto)

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es meistens bewölkt, teilweise lässt sich aber auch mal die Sonne blicken. Am Montag ist es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bewölkt und sonnig, dabei bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen können bis zu 17 Grad steigen.

Am Dienstag ist es anfangs teils stark bewölkt, später kann es aber auch sonniger werden. Ab dem Nachmittag können laut Vorhersage aus dem Südwesten dichtere Wolken und etwas Regen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad. 

Auch am Mittwoch sollten sich die Menschen in Hessen auf viele Wolken und zeitweise etwas Regen einstellen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Zusätzlich sagt der DWD schwachen bis mäßigen Wind voraus, der teilweise auch böig auffrischen kann. 

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Wolken und Regen erwartet der DWD auch für den Donnerstag. Die Höchsttemperaturen steigen auf 10 bis 14 Grad. Dabei kommt mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, es können auch starke bis stürmische Böen auftreten.

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