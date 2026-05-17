Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Regionaltangente West (RTW) soll den Frankfurter Hauptbahnhof und den S-Bahn-Tunnel unter der Innenstadt entlasten, durch die bisher ein Großteil des Zugverkehrs läuft. Auf rund 52 Kilometern soll die RTW verkehren, sie wird sowohl auf neu gebauten als auch auf bestehenden Gleisen unterschiedlicher Bauart unterwegs sein. Daher müssen spezielle Bahnen angeschafft werden.