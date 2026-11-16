Bevölkerungsentwicklung

Die Rhein-Main-Region wächst nicht mehr

Nach Jahren des Wachstums stagniert die Bevölkerung in der Metropolregion Rhein-Main. Gleichzeitig wird sie immer älter - mit Folgen für den Arbeitsmarkt.

Als eine der wenigen Städte in der Rhein-Main-Region werden in Frankfurt mehr Menschen geboren, als im selben Zeitraum sterben. (Symbolbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Als eine der wenigen Städte in der Rhein-Main-Region werden in Frankfurt mehr Menschen geboren, als im selben Zeitraum sterben. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Rhein-Main-Region ist keine Wachstumsregion mehr. Nach vielen Jahren mit Bevölkerungswachstum zeichne sich für das Jahr 2025 eine Trendwende ab, teilte der Regionalverband FrankfurtRheinMain mit. Die im Vergleich zum Vorjahr nahezu unveränderte Bevölkerung sei im Schnitt älter geworden – mit Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. 

Denn in der Region fehlen laut dem hessischen Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) bis 2030 fast 180.000 Fachkräfte. Besonders der Pflegebereich sei betroffen. Gleichzeitig steigt der Anteil der Menschen im Rentenalter. Mittlerweile sind 21,5 Prozent der Einwohner in der Metropolregion 65 Jahre oder älter, 2000 waren es noch etwa 5,5 Prozentpunkte weniger. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung sind zwischen 15 und 64 Jahre alt. 

Besonders in den Landkreisen wird diese Entwicklung nach Berechnungen des Regionalverbandes deutlich. Demnach gehören in den Städten etwa 69 Prozent der Einwohner zur erwerbsfähigen Altersgruppe, in den Landkreisen sind es sechs Prozentpunkte weniger. 

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Zuwanderung gleicht Geburtendefizit bundesweit nicht mehr aus

Ohne Zuzüge würde die Bevölkerung in der Metropolregion sogar schrumpfen. Nur die Städte Frankfurt, Offenbach und Darmstadt verzeichneten mehr Geburten als Sterbefälle. In der gesamten Region starben rund 14.000 Personen mehr, als im gleichen Zeitraum geboren wurden. Allerdings zogen auch ungefähr dieselbe Zahl an Personen in die Region, als sie verließen. Zu- und Fortzüge lagen allerdings unter den Werten der vergangenen Jahre. 

Damit unterscheidet sich die Region vom Bundesgebiet: Laut Statistischem Bundesamt glich die Zuwanderung das Geburtendefizit erstmals seit 2020 nicht mehr aus, die Bevölkerung sank um etwa 100.000 Personen.

Die Metropolregion Rhein-Main beschreibt den Ballungsraum um Frankfurt. Dieser umfasst neben dem Süden Hessens auch Teile von Rheinland-Pfalz und Bayern.

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