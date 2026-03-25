Hoher Schaden

Diebe stehlen bis zu 40 E-Bikes und Rennräder

Einbrecher stehlen teils hochwertige Bikes im Wert von mehr als 100.000 Euro aus einem Fahrradgeschäft. Der Vorfall wird erst am Morgen bemerkt.

Die Polizei sucht Zeugen zum Einbruch in ein Fahrradgeschäft. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht Zeugen zum Einbruch in ein Fahrradgeschäft. (Symbolbild)

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Fahrräder im Wert von mindestens 100.000 Euro haben Einbrecher aus einem Geschäft in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gestohlen. Laut Polizei entwendeten die bisher unbekannten Täter 30 bis 40 zum Teil hochwertige Räder - darunter Fully-E-Mountainbikes, Carbon-Rennräder und Trekking-E-Bikes. 

Ein Anwohner hatte die Beschädigungen an dem Fahrradgeschäft am Morgen bemerkt. Alarmanlagen oder Überwachungskameras gab es auf dem Geschäftsgelände nicht. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.

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