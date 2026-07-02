Einbruch in Autohaus

Diebe stehlen Luxusautos

Diebe brechen in ein Autohaus ein. Mit reicher Beute verschwinden sie. Doch ein Dieb kommt nicht weit.

Ein Verdächtiger wird vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Verdächtiger wird vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Uhingen (dpa/lsw) - Diebe haben drei Luxusautos aus einem Autohaus in Uhingen (Landkreis Göppingen) gestohlen. Ein Verdächtiger wurde kurz darauf in einem der Autos bei Kehl (Ortenaukreis) gesehen und vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. 

Er sei auf der Autobahn unterwegs gewesen. Bevor er von der Polizei angehalten wurde, hatte er demnach einen Unfall. Nach weiteren Tatverdächtigen sowie nach den Autos werde derzeit gesucht.

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