Mannheim: Diebe brechen Auto auf und stehlen Schmuck
Der Geschädigte ließ sein Auto nur für wenige Stunden in der Mannheimer Innenstadt unbeaufsichtig. Besonders ärgerlich: Der Schmuck wurde gerade erst gekauft.
Mannheim. Unbekannte Täter haben ein Auto in der Mannheimer Innenstadt aufgebrochen und daraus hochwertigen Schmuck gestohlen. NAch Angaben der Polizei hatte der Geschädigte sein Auto im Quadrat F 3 abgestellt. Dabei machte er einen entscheidenden Fehler: Er ließ mehrere Schmuckstücke, die er erst kurz zuvor gekauft hatte, im Auto liegen. Als er wenige Stunden später zurückkehrte, war der Schmuck weg. Zudem waren sowohl das Handschuhfach als auch das Ablagefach der Mittelkonsole geöffnet und durchsucht worden. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.
Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an. Zuegen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258 0 zu melden. (heh)