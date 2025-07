Mannheim: Zwei Wohnungseinbrüche in der Innenstadt

Mannheim. In der Mannheimer Innenstadt ist es seit Wochenbeginn zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden in beiden Fällen unterschiedliche Wertgegenstände gestohlen.

Bei dem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Quadrat U 4 verschafften sich die Täter Zutritt über die Eingangstür. Im Wohn- und Essbereich durchwühlten sie mehrere Schränke und Regale. Sie flüchteten schließlich mit Bargeld und Schmuck. Die Tat soll zwischen Montagmorgen (7 Uhr) und Dienstagabend (19.20 Uhr) verübt worden sein.

In einem anderen Fall verschafften sich Unbekannte am Dienstagvormittag über eine Balkontür Zutritt in eine Wohnung im Quadrat Q 6. Dort klauten die Einbrecher ebenfalls Schmuck.