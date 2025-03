Heddesheim. Statt eines entspannten Sonntagvormittags hat es in Heddesheim eine böse Überraschung gegeben: Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen 8.15 Uhr und 12.45 Uhr in der Richard-Wagner-Straße Zutritt.