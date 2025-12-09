Kriminalität Diebe stehlen hunderte Schuhe Gut zu Fuß könnten Einbrecher nach ihrem Beutezug in Langenau sein: Sie räumten einen Schuhladen aus. 09.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Soeren Stache/dpa 500 Paar Schuhe haben Einbrecher in Langenau mitgenommen. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kriminalität Diebe stehlen tonnenweise Kupferkabel Unbekannte Kupferdiebe schlagen in Ellwangen zu. Dafür müssen sie einen ziemlichen Aufwand betrieben haben - denn die Beute hat Gewicht. 24.11.2025 Kriminalität Louvre-Einbrecher stehlen Beute von «historischem Wert» Nur vier Minuten brauchten die Täter für ihren Coup im Louvre. Die Ministerin spricht von «Profis», die ohne Gewalt vorgingen - und Juwelen von unschätzbarem Wert erbeuteten. 19.10.2025 Kriminalität Einbrecher bei Beutezug von Hausbewohnern überrascht In Oberursel treffen Hausbewohner auf zwei Einbrecher. Die Männer fliehen mit ihrer Beute – auch ein Polizeihubschrauber sucht nach ihnen. 19.10.2025 Diebstahl Einbrecher stehlen 600 Kilo schweren Tresor aus Wohnhaus Unbekannte brechen in ein Haus ein - und flüchten mit einer schweren und wertvollen Beute. 26.09.2025 Einbruch Freibad Beute bei Hitzewelle: Einbrecher stehlen Eis und Getränke Bereits in früheren Nächten hat jemand versucht, in den Freibad-Kiosk in Kassel einzudringen. Nun sind dort kühle Köstlichkeiten zur Beute geworden. 13.08.2025