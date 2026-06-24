Diebe stehlen Tresor aus Behindertenwerkstatt
Schwere Beute in Kernen: Kriminelle klauen einen 100-Kilo-Tresor. Aber wie?
Kernen (dpa/lsw) - Diebe haben aus einer Behindertenwerkstatt in Kernen (Rems-Murr-Kreis) einen 100 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Den Wert ihrer Beute konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen. Unklar war zunächst auch, wie die Täter in der Nacht auf Dienstag in die Werkstatt gelangt sind und den Tresor hinausbekommen haben. In der Werkstatt durchsuchten sie alle Räume und brachen verschiedene Behälter auf.