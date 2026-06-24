Kriminalität

Diebe stehlen Tresor aus Behindertenwerkstatt

Schwere Beute in Kernen: Kriminelle klauen einen 100-Kilo-Tresor. Aber wie?

Diebe haben in einer Behindertenwerkstatt in Kernen zugeschlagen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Diebe haben in einer Behindertenwerkstatt in Kernen zugeschlagen. (Symbolbild)

Kernen (dpa/lsw) - Diebe haben aus einer Behindertenwerkstatt in Kernen (Rems-Murr-Kreis) einen 100 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Den Wert ihrer Beute konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen. Unklar war zunächst auch, wie die Täter in der Nacht auf Dienstag in die Werkstatt gelangt sind und den Tresor hinausbekommen haben. In der Werkstatt durchsuchten sie alle Räume und brachen verschiedene Behälter auf.

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