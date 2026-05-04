Diebe stehlen über 20 Brieftauben
Etliche junge Brieftauben sind spurlos verschwunden. Wurden die Täter in Bischofsheim vielleicht beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.
Bischofsheim (dpa/lhe) - Aus einem Taubenschlag in Bischofsheim sind über 20 junge Brieftauben gestohlen worden. Die Tiere hätten einen Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro, teilte das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mit. In der Nacht zum Freitag waren die bislang unbekannten Täter auf das Gelände im Landkreis Groß-Gerau eingedrungen und hatten 23 Tauben mitgenommen. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.