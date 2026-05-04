Kurioses

Diebe stehlen über 20 Brieftauben

Etliche junge Brieftauben sind spurlos verschwunden. Wurden die Täter in Bischofsheim vielleicht beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Von den Tauben fehlte zunächst jede Spur. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Von den Tauben fehlte zunächst jede Spur. (Symbolbild)

Bischofsheim (dpa/lhe) - Aus einem Taubenschlag in Bischofsheim sind über 20 junge Brieftauben gestohlen worden. Die Tiere hätten einen Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro, teilte das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mit. In der Nacht zum Freitag waren die bislang unbekannten Täter auf das Gelände im Landkreis Groß-Gerau eingedrungen und hatten 23 Tauben mitgenommen. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.

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