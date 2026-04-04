Kriminalität

Diebe zapfen 900 Liter Diesel aus Lastwagen ab

Mitten in der Nacht schlagen Diebe zu: Jeweils 400 und 500 Liter Diesel verschwinden spurlos aus zwei Lkw. Durch einfaches Werkzeug gelangen die Täter an den Treibstoff.

Die Polizei ermittelt zu den unbekannten Dieben. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei ermittelt zu den unbekannten Dieben. (Symbolbild)

Ladenburg/Sinsheim (dpa/lsw) - Rund 900 Liter Diesel haben Diebe aus zwei Lastwagen im Rhein-Neckar-Kreis gestohlen. Mit einem Schraubenzieher sollen sie die Tankdeckel in der Nacht von Donnerstag zu Freitag geöffnet und dann den Kraftstoff abgesaugt haben, wie die Polizei mitteilte. Durch die hohen Spritpreise sei der gestohlene Diesel aktuell mehr als 2.000 Euro wert.

Ein Lastwagen habe in Ladenburg gestanden, der Zweite im rund 50 Kilometer entfernten Sinsheim am Straßenrand. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, werde nun ermittelt.

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