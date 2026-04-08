Diebstahl

Diesel-Diebe zapfen Tausende Liter auf Baustellen ab

Über die Osterfeiertage schlagen Diesel-Diebe auf Baustellen zu – und machen Beute im Wert von Tausenden Euro. Wie sie dabei vorgehen und wovon die Polizei ausgeht.

Die Polizei nennt die gestohlene Menge an Diesel ungewöhnlich hoch.(Symbolbild) Foto: Jenny Kane/AP/dpa
Die Polizei nennt die gestohlene Menge an Diesel ungewöhnlich hoch.(Symbolbild)

Niefern-Öschelbronn (dpa/lsw) - Der Beutezug dürfte sich angesichts der enorm gestiegenen Benzinpreise gelohnt haben: Diebe haben über die Osterfeiertage auf zwei Baustellen im Raum Pforzheim und Calw insgesamt rund 6.000 Liter Diesel gestohlen. Auf der A8-Großbaustelle bei Pforzheim zapften sie an Tankcontainern und Baustellenfahrzeugen knapp 4.000 Liter ab, wie die Polizei mitteilte. Ebenfalls an einem dieser Tage schlugen Unbekannte auf einer Baustelle in Calw zu und stahlen rund 2.000 Liter. 

«Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug oder gar einen Lastwagen zum Abtransport nutzten», teilte die Polizei mit. Sie sucht nun Zeugen, die etwas Auffälliges an der Baustelle bemerkt haben könnten. 

LKA: Kraftstoffpreise treiben Fallzahl hoch

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Methode ist typisch für organisierte Kraftstoffdiebstähle: Tankdeckel werden geknackt oder Tanks angebohrt, dann wird der Diesel mit einem Schlauch abgelassen. 

Kein Einzelfall im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim, aber in dieser Menge ungewöhnlich: Seit Anfang März seien insgesamt 29 Kraftstoffdiebstähle erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Neun davon an Großfahrzeugen und Baustellenfahrzeugen, hinzu kamen 20 Fälle an Tankstellen. Das Landeskriminalamt rechnet damit, dass die stark gestiegenen Kraftstoffpreise die landesweiten Fallzahlen weiter in die Höhe treiben werden.

Experten empfehlen Baustellenbetreibern, Fahrzeuge, wenn möglich, in gesicherten Bereichen abzustellen, Tankdeckel mit Schlössern zu sichern und auf Videoüberwachung zu setzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Diebe zapfen 900 Liter Diesel aus Lastwagen ab
Kriminalität

Diebe zapfen 900 Liter Diesel aus Lastwagen ab

Mitten in der Nacht schlagen Diebe zu: Jeweils 400 und 500 Liter Diesel verschwinden spurlos aus zwei Lkw. Durch einfaches Werkzeug gelangen die Täter an den Treibstoff.

04.04.2026

Sprit ist teuer wie selten – häuft sich der Benzinklau?
Benzindiebstahl

Sprit ist teuer wie selten – häuft sich der Benzinklau?

Betrüger an der Zapfsäule, Benzinklau auf Baustellen oder Parkplätzen: Gehen Spritdiebe wegen der steigenden Kraftstoffpreise jetzt besonders dreist vor? Wie man sich schützen kann.

29.03.2026

Polizei: 500 Liter Diesel auf Autobahnparkplatz gestohlen
Kriminalität

Polizei: 500 Liter Diesel auf Autobahnparkplatz gestohlen

Ein Lastwagen steht auf einem Autobahnparkplatz. Diebe sollen aus dessen Tank 500 Liter Diesel gestohlen haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hilfe.

25.03.2026

Diebe stehlen Bagger von Baustelle
Kriminalität

Diebe stehlen Bagger von Baustelle

Auf einer Baustelle in Mühlacker schlagen unbekannte Täter zu. Ihre Beute: eine Arbeitsmaschine. Was die Polizei über den Diebeszug weiß.

03.02.2026

Mehrere Diebstähle von Kraftstoff in Mittelhessen
Ermittlungen

Mehrere Diebstähle von Kraftstoff in Mittelhessen

Es passiert regelmäßig, dass Diesel-Diebe aus den Tanks geparkter Fahrzeuge literweise Kraftstoff abzapfen. Gleich mehrere Fälle haben in den vergangenen Tagen die Polizei in Mittelhessen beschäftigt.

15.04.2024